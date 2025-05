Guida Pratica per Trovare un Aiuto Cuoco Efficace

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: AIUTO CUOCO



🏢 Azienda: Selefor



📍 Luogo: Agropoli, Salerno

Offerta di Lavoro: Aiuto Cuoco presso Selefor – Agropoli, Salerno

Sei un appassionato di cucina e desideri far parte di un team dinamico? Selefor, situata ad Agropoli, cerca un Aiuto Cuoco motivato per supportare la preparazione di piatti di alta qualità. Tra i requisiti principali, cerchiamo candidati con esperienza in cucine professionali, conoscenze basilari di tecniche culinarie e capacità di lavorare in gruppo.

Un’opportunità imperdibile per crescere professionalmente in un ambiente stimolante! Scopri di più e inviaci il tuo CV per unirti al nostro team!