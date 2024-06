Guida pratica per rilevare la presenza di amido nei cibi

L’amido è una sostanza costituita da una lunga catena di molecole di glucosio che è possibile trovare in diversi prodotti alimentari. Esso viene prodotto naturalmente da alcune piante come riserva di cibo ed è uno dei tanti polimeri naturali che sono presenti in natura.

Cibi contenenti alte concentrazioni di amido non sono però indicati per determinate tipologie di diete o per coloro che stanno cercando di mantenere il loro peso sotto controllo. Essendo infatti costituito da una lunga sequenza di zuccheri, l’amido ha un alto potere calorico, rilasciando lentamente glucosio nel sangue.

Tuttavia, come è possibile capire quali sono i cibi più ricchi di questa sostanza? Le possibili soluzioni a questa domanda sono tre: potete rivolgervi ad internet, leggere l’etichetta presente nelle confezioni o compiere un piccolo esperimento divertente, che può essere anche un modo interessante per spiegare ai bambini cosa contiene il nostro cibo.

Per realizzare questo esperimento, basta acquistare della semplice tintura di iodio, un banale disinfettante, e prelevare dei piccoli campioni dagli ingredienti che volete analizzare (pasta, frutta, pane, vegetali).

Poi preparate una soluzione acquosa, usando mezzo bicchiere d’acqua e aggiungendogli 6 gocce di tintura di iodio. Dopo qualche minuto, basta prelevare con un contagocce un po’ di soluzione e versarla sul cibo che abbiamo preparato.

Per amplificare l’esperienza, vi conviene bagnare prima i frammenti di cibo con un po’ d’acqua, così che la soluzione con la tintura possa legarsi meglio con l’amido.

Visto che la tintura di iodio reagisce immediatamente con il glucosio, dovreste vedere immediatamente che attorno alla zona in cui è caduta la goccia di soluzione compare una macchia violacea. Questa è la prova che il cibo contiene amido.

Più il cibo in questione contiene questa sostanza, più la tintura produce una macchia scura e se volete verificare l’effetto della tintura su di un cibo povero di zuccheri, provate a utilizzare carciofi, cetrioli e melanzane. Verificherete visibilmente che queste piante non contengono molto amido.

Tra i cibi che contengono le maggiori concentrazioni di amido abbiamo invece le graminacee, le patate e i legumi ed è per questa ragione se queste piante sono state utilizzate dalla nostra specie per migliaia di anni.

Se volete invece divertirvi a estrarre il DNA della frutta a casa, sappiate che è possibile farlo con un po’ di pratica.