Guida Pratica all’Aquafaba: Preparazione e Utilizzo

L’aquafaba, l’acqua di cottura dei legumi, è un ingrediente versatile che può essere utilizzato come sostituto delle uova nelle ricette vegan. Questa soluzione si ricava dai legumi e sviluppa ottime proprietà emulsionanti e schiumogene. È ideale per chi segue una dieta vegana o è allergico alle uova. Prepararla è semplice: è possibile utilizzare l’acqua di ceci in barattolo o quella ottenuta dalla cottura di ceci freschi, che offrono risultati migliori. I ceci sono preferiti poiché la loro aquafaba ha un sapore e un colore neutro, risultando eccellente quando montata.

Per preparare l’aquafaba da ceci secchi, immergete i ceci in acqua per almeno 12 ore, quindi cuoceteli a bassa temperatura per 2-3 ore. Un trucco utile è aggiungere un’alga kombu durante la cottura per un’ulteriore digeribilità. L’aquafaba fatta in casa tende a essere più diluita; è possibile farla ridurre sul fuoco per concentrare i sapori. Prima di utilizzarla, è consigliato mescolarla energicamente. L’aquafaba può essere montata a neve usando fruste elettriche; un tempo di montaggio di cinque minuti è sufficiente per una neve leggera, mentre per una struttura spumosa più stabile è meglio montarla a potenza media per un tempo più lungo.

L’aquafaba trova impiego in diverse preparazioni. Può sostituire le uova come legante in polpette, impasti o per emulsionare salse come la maionese. Montata a neve, è perfetta per realizzare meringhe, macarons e decorazioni per dolci, oltre a rendere gli impasti più leggeri, come in pancakes e mousse.

Per ottenere risultati ottimali, è fondamentale utilizzare l’aquafaba fredda, conservandola in frigorifero fino a 5 giorni o congelandola in porzioni per un massimo di 3 mesi. In termini di dosaggio, tre cucchiai di aquafaba corrispondono a un uovo intero, mentre due si equivalgono a un albume. Per stabilizzare l’aquafaba montata, è utile aggiungere un pizzico di cremor tartaro.

Una semplice ricetta da provare sono le meringhe vegan all’aquafaba, che richiedono zucchero a velo e aquafaba. Montate l’aquafaba con il succo di limone, incorporate lo zucchero e formate delle meringhe su carta da forno, infine infornate a bassa temperatura per una lunga cottura.