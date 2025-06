Guida per capire il comportamento degli animali domestici

Negli ultimi tempi si è intensificata l’attenzione verso il benessere degli animali domestici. È fondamentale comprendere il loro linguaggio comportamentale per migliorare la loro qualità della vita.

In occasione della “Healthy Pets Week”, Royal Canin, Mars e AniCura hanno creato una mini guida per sensibilizzare i proprietari sull’importanza di interpretare i segnali comunicativi degli animali. Il veterinario Manuela Michelazzi sottolinea che i cani e i gatti esprimono le loro emozioni attraverso segnali impercettibili ma significativi. Inoltre, lo stress negli animali non è sempre negativo: esiste lo “eustress”, che è una risposta naturale a stimoli che può motivarli e stimolarli positivamente. Tuttavia, il “distress” cronico può compromettere il loro benessere, causando problemi come malattie gastrointestinali e cutanee. Tra le cause frequenti di distress ci sono rumori forti, cambiamenti ambientali e visite veterinarie.

È possibile riconoscere lo stress da alcuni comportamenti: nei cani può manifestarsi attraverso ansimare, tremare e vocalizzazioni anomale; nei gatti, attraverso posture corporee tese e vocalizzazioni intense. I proprietari svolgono un ruolo chiave nel ridurre lo stress, creando spazi sicuri e stimolanti e introducendo gradualmente nuove esperienze. È cruciale prestare attenzione a cambiamenti nel comportamento quotidiano dell’animale, come variazioni nell’appetito o nel sonno, che possono indicare malessere. Infine, è importante sapere quando contattare un veterinario in caso di sintomi persistenti o gravi, come vomito e difficoltà respiratorie, che richiedono un intervento immediato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.iodonna.it