Guida Michelin 2024: salgono a 13 i ristoranti 3 stelle in Italia

– Salgono a 13 i ristoranti tre stelle Michelin in Italia. Oltre alle due new entry – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, nuova sede per il cuoco delle montagne, e “Quattro passi” a Nerano – si confermano tristellati: Villa Crespi a Orta San Giulio Novara, Piazza Duomo ad Alba Cuneo, Da Vittorio a Brusaporto Bergamo, Le Calandre a Rubano Padova, Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio Mantova, Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro L’Aquila, Uliassi a Senigallia Ancona e Enrico Bartolini al Mudec a Milano. Nella 69/ma edizione della guida Michelin Italia, presentata a Brescia alle porte della Franciacorta, sono cinque i nuovi due Stelle e 26 i ristoranti che ottengono il riconoscimento “una stella Michelin”.

Nell’edizione 2024 della guida sono complessivamente 395 le stelle distribuite in Italia. E sono 13 i ristoranti che fanno ingresso nella lista “Stella verde Michelin” a testimoniare una ristorazione impegnata, etica e sostenibile radicata in tutta la Penisola. “Si tratta di una edizione da record che dà la misura di una cucina italiana piena di vitalità e talento – ha commentato Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle guide Michelin –. La selezione 2024 contempla 395 ristoranti stellati, tra i quali spiccano due nuovi tre stelle che entrano nell’Olimpo mondiale: i ristoranti Quattro Passi e Atelier Moessmer. Inoltre due ristoranti ricevono la doppia stella in un colpo solo”.

La cerimonia delle “Star Revelation Italia” è stata un susseguirsi di emozioni per i tanti chef, imprenditori, addetti ai lavori e amanti della buona tavola presenti al Teatro Grande di Brescia. Sono 33 le nuove stelle in totale ha precisato il direttore della Guida Michelin Italia Sergio Lovrinovich, che hanno interessato 12 regioni e 5 i nuovi ingressi nella categoria dei due stelle Michelin, ovvero i ristoranti che, durante un viaggio in automobile, valgono la deviazione.

Ricevono il riconoscimento doppio d’emblèe: Verso a Milano, con in cucina i fratelli Mario e Remo Capitaneo, e La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga D’Alba Cuneo, a pochi mesi dall’apertura all’interno dell’albergo Il Boscareto. Entrano inoltre nella schiera dei due stelle Andrea Aprea a Milano con lo chef campano d’origine e milanese di adozione già bi-stellato al ristorante Vun; George Restaurant a Napoli con lo chef Domenico Candela nel roof garden del Grand Hotel Parker’s. che ha dedicato il premio alla famiglia e a Napoli, e ancora in Campania due stelle a Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia col talentuoso chef Maicol Izzo che riceve anche il Michelin Special Award Young Chef 2024, offerto da Lavazza. Lombardia, Campania, Toscana e per la prima volta Umbria sono le regioni più premiate dalla guida Michelin Italia 2024.