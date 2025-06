Guida ‘Il Mare più Bello 2025’: Sostenibilità e Blue Economy

Da venticinque anni, il Touring Club Italiano pubblica la Guida “Il mare più bello!”, dedicata alle località balneari che promuovono la sostenibilità ambientale e il turismo dolce. La Blue Economy in queste aree favorisce la crescita economica e il miglioramento della qualità della vita, senza compromettere l’ecosistema.

Le zone costiere, spesso viste come luoghi di svago, ospitano una varietà di settori in conflitto: turismo balneare, pesca, acquacoltura, attività estrattive e produzione di energia rinnovabile. Questi ambiti coesistono in un ambiente marino vulnerabile, popolato da fauna, flora e microrganismi, che risentono dell’inquinamento, dei rumori e dei cambiamenti climatici.

Secondo l’ultima relazione sull’economia blu dell’Unione Europea, il settore impiega 4,5 milioni di persone e genera un fatturato di oltre 650 miliardi di euro, essenziale per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. La Blue Economy deve affrontare la sfida di promuovere crescita economica e protezione ambientale, specialmente di fronte agli impatti del riscaldamento globale, che colpiscono maggiormente le coste.

Mari e oceani sono cruciali nella lotta contro la crisi climatica e la perdita di biodiversità. È fondamentale preservare queste risorse, insieme alle aree protette, per sostenere l’economia locale e l’occupazione. Gli abitanti delle comunità costiere, come quelli menzionati nella Guida “Il mare più bello 2025”, sono testimoni diretti degli effetti del cambiamento climatico e hanno la responsabilità di adottare politiche integrate che bilancino sviluppo economico e tutela dell’ambiente marino.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.legambiente.it