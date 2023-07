Guida completa alle live scommesse sul motorsport

Vi piacciono le scommesse sportive? Allora abbiamo grandi notizie! Con la crescita delle scommesse sportive legalizzate, è più facile che mai iniziare le live scommesse Greatwin .

Sono finiti i tempi in cui bisognava accamparsi in una sala scommesse fisica per poter seguire gli eventi in corso.

Gli sport motoristici non fanno eccezione. Detto questo, gli sportsbook spesso limitano i mercati disponibili per le scommesse live. Spesso è possibile scegliere solo tra le partite di andata e quelle di ritorno.

Tuttavia, le opzioni tra cui scegliere sono più che sufficienti, a patto che si sappia cosa si sta facendo.

In questo articolo abbiamo elencato i consigli essenziali per aiutarvi a massimizzare i rendimenti delle live scommesse.

I driver del target che stanno registrando un trend in crescita

Le cose possono cambiare in un attimo durante una gara. La superficie della pista diventa più gommata, il che può aiutare i piloti a trovare l’aderenza.

Anche la temperatura può aumentare o diminuire, facendo variare ulteriormente il livello di aderenza. Le squadre possono apportare buone regolazioni alle loro auto, consentendo loro di trovare velocità più avanti nella gara. Ma possono anche fare regolazioni sbagliate.

Il modo migliore per avere un vantaggio sulle scommesse sportive è fare i compiti a casa. Osservate le tendenze di velocità disponibili attraverso diversi siti di live scoring.

Puntare sui piloti che hanno recentemente registrato giri veloci. Svanire coloro che non hanno il passo per mantenere la loro attuale posizione in classifica.

Non fare live scommesse alla cieca sui favoriti

Una volta iniziata la corsa, gli allibratori accorciano le quote dei favoriti. Il leader può vedere le sue quote crollare da +1000 a +500 o +400 all’inizio della gara.

All’approssimarsi della metà del percorso, spesso il leader si trova a +200 o +100. I circuiti automobilistici con meno parità, come la Formula 1, vedranno spesso il favorito andare pesantemente verso i meno.

Si può essere tentati di puntare sul leader se parte bene. Ma ricordate che i circuiti cambiano e il caos di fine gara può rovinare una buona scommessa.

Le quote di metà gara per la vittoria del leader raramente offrono un forte valore atteso. Inoltre, le quote di metà gara per un pilota che sta battendo il suo avversario scenderanno spesso a -150 – -200. Si tratta di un allontanamento significativo dal punto di valore matematico grezzo in un mercato matchup, +100.

È brutto perdere una buona scommessa prima della gara. Ma raramente è una buona idea acquistare una linea peggiore in ritardo solo perché si è delusi per aver perso una scommessa solida prima che sventolasse la bandiera verde.

Puntare sulle scommesse contrarie agli incontri

I mercati dei matchup dal vivo sono una fantastica fonte di valore. I bookmaker fissano il valore di queste linee in base alla posizione dei piloti in pista, che non è sempre il miglior indicatore delle prestazioni.

Ad esempio, i piloti possono adottare strategie di box diverse, il che può far sì che il migliore interprete corra dietro al peggiore per più giri.

Ricordate che +100 è il numero magico per gli abbinamenti. Queste scommesse hanno una probabilità di successo del 50/50 da un punto di vista puramente matematico.

Scommettere su un matchup live a quote comprese tra +200 e, ad esempio, +125, di solito offre un ritorno positivo. Assicuratevi solo di avere una buona ragione, come la strategia dei box o le tendenze di velocità, per fare una scommessa contrarian sul matchup.

Non fare troppe scommesse

Le live scommesse possono essere divertenti, soprattutto quando si ha già un’azione su una corsa. Ma anche gli scommettitori più intelligenti possono essere tentati di bruciare le loro vincite a causa del numero di mercati disponibili.

Gli eventi improvvisi durante una gara possono far sembrare appetibile qualsiasi pilota, quindi è importante ricordare che solo un pilota può effettivamente vincere.

Raramente è una buona idea puntare su un long-shot sui mercati outright solo perché si è messo in gioco con una strategia di box diversa, o perché inizia a essere in testa per motivi non convenzionali.

Potrebbe essere una bella storia. Anche i rendimenti possono essere allettanti. Ma gli scommettitori accorti puntano con la testa, non con il cuore: gli outsider hanno quote lunghe per un motivo.