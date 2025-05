Guida Completa al Lavoro di Data Analyst: Competenze e Carriera

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Data Analyst



🏢 Azienda: Massima Energia



📍 Luogo: Milano

Offerta di lavoro: Data Analyst presso Massima Energia – Milano

Unisciti al team di Massima Energia come Data Analyst a Milano! Siamo alla ricerca di un professionista motivato con solide competenze in analisi dei dati e abilità nella visualizzazione. I requisiti principali includono conoscenze in SQL, Excel e strumenti di Business Intelligence. Offriamo un ambiente dinamico e opportunità di crescita professionale. Se desideri contribuire a una realtà innovativa nel settore energetico, scopri di più sulla nostra offerta e candidati ora!