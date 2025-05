Guida Completa al Chatbot che Ha Rivoluzionato il Web

L’intelligenza artificiale conversazionale ha guadagnato grande attenzione negli ultimi anni, con ChatGPT di OpenAI che si distingue come uno dei principali strumenti. Lanciato nel 2022, ChatGPT si basa su modelli linguistici avanzati e permette agli utenti di interagire in modo intuitivo attraverso il web o un’applicazione mobile. Addestrato su una vasta gamma di dati, ChatGPT è capace di comprendere il linguaggio umano, rispondere a domande complesse e generare contenuti originali.

A differenza di altri chatbot che utilizzano risposte predefinite, ChatGPT è generativo e può creare testi in tempo reale, distinguendosi per la sua fluidità conversazionale. La sua popolarità è attribuibile alla facilità d’uso, alla versione base gratuita e alle performance nel generare testi coerenti e creativi.

Il modello fondante, GPT (Generative Pre-trained Transformer), sfrutta una rete neurale innovativa che migliora le capacità di elaborazione del linguaggio. L’addestramento avviene in due fasi: prima, un pre-addestramento non supervisionato su dati pubblici, poi un fine-tuning con tecniche di ricompensa per ottimizzare le risposte.

Le versioni successive, come GPT-3 e GPT-4, hanno aumentato la capacità conversazionale e la precisione delle risposte, con GPT-4 che supporta anche contenuti multimodali. Anche se OpenAI offre piani a pagamento per funzionalità avanzate, gli utenti possono ancora utilizzare ChatGPT gratuitamente, con alcune limitazioni.

Tuttavia, è importante considerare rischi per la privacy. Le interazioni con ChatGPT vengono archiviate e possono essere utilizzate per migliorare i modelli futuri. Si raccomanda di non condividere informazioni sensibili per tutelare la riservatezza dei dati personali.

Fonte: tecnologia.libero.it