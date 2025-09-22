Guida autonoma in USA: l’esperimento Tesla si ferma a 95 km

Due influencer esperti di Tesla hanno recentemente tentato di attraversare gli Stati Uniti da costa a costa in modalità di guida autonoma. Tuttavia, il loro viaggio si è interrotto dopo soli 95 chilometri. Partiti da San Diego, California, con destinazione Jacksonville, Florida, si trovavano a bordo di una Tesla Model Y equipaggiata con il sistema di guida autonoma Full Self-Driving (FSD) versione 13.9.

Durante il percorso, il sistema FSD ha mostrato dei limiti quando non è riuscito a riconoscere un grande pezzo di metallo sulla strada, nonostante fosse visibile da lontano. Il conducente, che non teneva le mani sul volante, non è intervenuto per evitare l’impatto, causando danni significativi alla sospensione e alla barra stabilizzatrice dell’auto. Questo inconveniente è stato documentato in un video su YouTube, dove si può osservare il veicolo che procede ad alta velocità con il conducente che interviene solo all’ultimo momento, senza riuscire a eludere l’ostacolo.

La Model Y ha coperto solo il 2,5% del tragitto previsto, rivelando la fragilità delle promesse fatte da Tesla riguardo alla guida autonoma. Questo episodio sottolinea i limiti del sistema FSD, che al momento è considerato un’assistenza alla guida di livello 2, richiedendo sempre l’attenzione del conducente.

Nonostante Tesla stia continuando a migliorare la sua tecnologia di guida autonoma, la situazione attuale suggerisce che ci sia ancora un lungo cammino da percorrere. Mentre concorrenti come Waymo stanno raggiungendo traguardi significativi, Tesla sembra rimanere indietro, sollevando dubbi sulla reale capacità del FSD di affrontare condizioni di guida complesse.