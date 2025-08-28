Guida autonoma in Italia: Musk contro Uber e Waymo a confronto

Il dibattito sulle tecnologie che definiranno il futuro della guida autonoma è molto acceso. Recenti affermazioni di Elon Musk, CEO di Tesla, hanno riavvivato la discussione sulle strategie migliori per garantire sicurezza e prestazioni ai veicoli senza conducente. Musk sostiene che la visione artificiale, supportata da intelligenza artificiale avanzata, sia l’unico metodo sicuro per raggiungere l’autonomia completa. Egli afferma che l’uso esclusivo di telecamere ad alta risoluzione evita conflitti di dati tra vari sensori, come lidar e radar, che a suo avviso potrebbero creare ambiguità e aumentare i rischi.

Musk crede che semplificare i sistemi di percezione riduca i punti di fallimento e consenta all’IA di prendere decisioni più rapide e affidabili. Al contrario, aziende come Uber e Waymo hanno opinioni diverse. Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, sostiene che includere il lidar, nonostante il costo, possa aumentare significativamente la sicurezza. Secondo lui, una ridondanza di sensori permette ai veicoli di affrontare situazioni complesse in modo più efficace.

Waymo, specializzata nei servizi di Robotaxi, ha adottato un approccio multimodale, integrando telecamere, lidar e radar per una percezione migliore dell’ambiente circostante. Questo approccio consente di avere dati affidabili anche in condizioni di scarsa visibilità. Il dibattito si concentra sulla questione dell’ambiguità dei sensori. Tesla vede la complessità come una potenziale fonte di confusione, mentre Uber e Waymo la considerano una risorsa per garantire sicurezza.

Le scelte strategiche attuali influenzeranno profondamente il futuro della mobilità autonoma e la competizione nel settore si gioca non solo sul piano tecnologico, ma anche su dati di sicurezza e accettazione commerciale.