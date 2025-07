Guida autonoma in Italia: innovazione sociale ed ecologica

L’innovazione tecnologica continua a trasformare il modo in cui ci spostiamo, e uno dei più recenti sviluppi riguarda la guida autonoma. Proprio in questo contesto, il Politecnico di Milano ha recentemente presentato “Sharing for Caring”, il primo prototipo italiano di veicolo autonomo pensato per scopi sociali.

La dimostrazione si è svolta il 18 luglio scorso al Parco delle Terme di Darfo Boario, dove il veicolo elettrico ha dimostrato la sua capacità di muoversi autonomamente, con un driver di sicurezza a bordo per monitorare il funzionamento, come previsto dalla normativa. Questo progetto, frutto del team AIDA del Politecnico, è l’unica sperimentazione autorizzata su strada dal Ministero, segnando un traguardo significativo per l’Italia nella ricerca della mobilità autonoma.

“Sharing for Caring” è concepito per rendere il trasporto più accessibile per le persone anziane o fragili, spesso escluse dai tradizionali servizi di mobilità. La piattaforma mira a favorire un uso più razionale dei mezzi di trasporto, riducendo il traffico e contribuendo così alla sostenibilità ambientale. Il sottosegretario della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha evidenziato come la collaborazione con il Politecnico sia stata rafforzata grazie a iniziative internazionali, posizionando la Lombardia tra i leader nella ricerca e innovazione.

Il progetto prevede anche un focus sull’occupazione e la formazione, necessitando di nuove competenze per affrontare le sfide della mobilità futura. Presentato con un esterno che richiama l’arte giapponese del Kintsugi, “Sharing for Caring” sottolinea l’importanza di valorizzare le fragilità, trasformandole in vantaggi. Cisco Italia, partner del progetto, ha fornito le infrastrutture necessari per garantire una supervisione remota del veicolo, abilitando l’uso di tecnologie per il servizio della comunità.