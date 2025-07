Guida autonoma in Italia: è tempo di cambiare rotta

La guida autonoma rappresenta una delle frontiere più avanzate della tecnologia nel settore dei trasporti, ma in Italia il suo sviluppo è ostacolato da una normativa obsoleta. La Commissione Trasporti della Camera sta per avviare discussioni su questo argomento cruciale, con l’obiettivo di incentivare il progresso e l’adozione di veicoli autonomi nel Paese.

Attualmente, la legislazione italiana consente solo sistemi di guida assistita e semi-automatica (livelli 1 e 2). I livelli più avanzati, che permetterebbero la guida senza intervento umano, sono vietati. Per progredire verso l’integrazione di queste tecnologie, è fondamentale stabilire un quadro normativo chiaro riguardante responsabilità, assicurazioni, comportamenti degli utenti e protocolli per le forze dell’ordine. Paesi come Francia e Germania hanno già adottato misure in tal senso, mentre l’Italia è rimasta indietro.

L’introduzione della guida autonoma potrebbe ridurre significativamente gli incidenti stradali, una delle principali cause di morte tra i giovani in Italia. Inoltre, il settore del trasporto pubblico potrebbe beneficiarne con l’introduzione di autobus senza conducente e robot-taxi. Anche settori come la logistica e l’assistenza sanitaria potrebbero trarre vantaggio da queste innovazioni.

La Commissione Trasporti intende chiedere al Governo di rivedere la normativa esistente, in particolare l’articolo 46 del codice della strada, per facilitare l’adozione di veicoli autonomi. Sarà altresì necessario creare aree destinate alle sperimentazioni e garantire che le entità pubbliche e private possano accedere a fondi europei per avviare progetti innovativi.

Infine, è imprescindibile modernizzare le infrastrutture per favorire l’interoperabilità con i veicoli autonomi, sviluppando un piano di digitalizzazione delle strade e concentrandosi anche sulla sicurezza informatica.