Guida all’uso della dettatura vocale su Android e iPhone

La dettatura vocale è una funzione utile per aumentare la produttività quotidiana e viene supportata da molti smartphone Android e iPhone. Può essere utilizzata in vari contesti, come scrivere messaggi su WhatsApp, e-mail, o per chi cucina e fa sport, senza interrompere le proprie attività.

Su Android, la dettatura vocale è integrata nelle app di scrittura, come Gmail e Keep, e può essere attivata tramite Gboard, la tastiera di Google. Per usarla, è necessario aprire un’app di scrittura, toccare il campo di testo e selezionare l’icona del microfono sulla tastiera. Quando compare il messaggio “Parla ora”, si può iniziare a dettare, aggiungendo facilmente punteggiatura e formattazione tramite comandi vocali.

Per i possessori di iPhone, la dettatura vocale è una funzione nativa che può essere attivata nelle impostazioni del sistema. Basta andare su Impostazioni > Generali > Tastiera e attivare l’opzione di dettatura. Anche qui, si può accedere alla funzione tramite l’icona del microfono nelle app di scrittura.

Su iPhone, è possibile utilizzare comandi vocali per inserire punteggiatura, emoji e modificare il formato del testo. Ad esempio, dicendo “emoji del cuore” si aggiunge la relativa emoji, mentre per correggere errori si usa “seleziona” seguito dalla parola da modificare. L’elenco dei comandi disponibili su iPhone è ampio e organizzato sul sito ufficiale di Apple, rendendo la dettatura vocale un strumento efficace e versatile per la scrittura.