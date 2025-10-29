Guida allo Shih Tzu, il dolce compagno dal Tibet

Lo Shih Tzu è un piccolo cane dal pelo lungo, noto per il suo carattere affettuoso e giocoso, rendendolo un ottimo compagno per le famiglie e per chi cerca un animale domestico dolce.

Questa razza ha origini tibetane, frutto dell’incrocio tra il Lhasa Apso e un antenato del Pechinese. I primi Shih Tzu, inizialmente chiamati Lhasa Lion Dog, rimasero in Cina fino al XX secolo, quando arrivarono in Inghilterra. Sebbene venissero confusi con i Lhasa Apso, presentavano caratteristiche distintive come il muso più corto e la testa rotonda, che portarono a classificarli come razza separata. Una leggenda narra che Buddha, amando questi cani, baciò uno di essi sulla fronte per riconoscerne il coraggio nell’allontanare dei ladri, lasciandogli una macchia bianca conosciuta come “Stella di Buddha”.

Lo Shih Tzu è caratterizzato da un mantello variegato in diverse tonalità, compresi nero, grigio, bianco e dorato. La sua pelliccia, densa e morbida, richiede cure quotidiane, con spazzolature frequenti e bagni settimanali per prevenire nodi.

Questi cani sono estremamente affettuosi, amano stare in compagnia e si relazionano bene con le persone, ma preferiscono ambienti tranquilli, quindi è consigliabile avere bambini più grandi che rispettino il loro spazio. Sono anche intelligenti e si divertono ad imparare nuovi giochi, il che rende la socializzazione importante per il loro sviluppo.

In quanto a nutrizione, lo Shih Tzu ha un metabolismo attivo che richiede pasti piccoli e frequenti. Per l’esercizio fisico, sono sufficienti brevi passeggiate e giochi interattivi, che possono essere fatti anche in casa.