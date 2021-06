Molti italiani l’hanno conosciuta solo lo scorso dicembre, all’avvio dell’operazione Cashback per premiare i pagamenti digitali e tracciabili (che con ogni probabilità si concluderà nel mese di giugno), ma l’applicazione IO, realizzata dal dipartimento per la Trasformazione digitale in collaborazione con PagoPA e altri soggetti, è (o dovrebbe essere sempre di più) il punto di riferimento dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione.

Così dice la norma che ne stabilisce l’esistenza, cioè l’articolo 64 bis del nuovo Cad (il codice dell’Amministrazione digitale, istituito nel 2005 e più volte aggiornato): proprio la spinta del Cashback e di altri bonus, come quello per le vacanze del 2020, ha fatto fare un salto significativo ai download, che a maggio scorso risultavano quasi 12 milioni contro i 4,2 dello scorso novembre. Un anno fa erano appena un milione, ma d’altronde l’esordio ufficiale era avvenuto solo nell’aprile precedente, in piena prima ondata pandemica.

Il garante della Privacy ne ha rinviato l’impiego, sospendendone alcune sezioni, ma con ogni probabilità l’app IO diventerà uno dei veicoli del certificato verde nazionale quando le criticità rilevate dall’Authority saranno state risolte. Andando così ad aggiungersi all’app Immuni, alla piattaforma dedicata e al Fascicolo Sanitario elettronico accessibile tramite le piattaforme della sanità regionale, laddove disponibile. Si tratta della certificazione, sotto forma di Qr Code, che ci consentirà di partecipare a eventi, ricevimenti, concerti con un elevato numero di persone e di viaggiare senza quarantene o altre misure nell’Unione europea.

A patto di aver effettuato una dose di vaccino da almeno 15 giorni (o aver concluso il ciclo, a seconda del Paese), di disporre di un tampone negativo non oltre 48 ore prima o di essere guariti dal Covid-19, con certificazione medica.

Che cos’è IO

L’obiettivo dell’applicazione è dunque funzionare da hub per gli avvisi, i pagamenti, le comunicazioni, i messaggi, i bonus e altri strumenti delle diverse amministrazioni centrali, regionali e locali. Consentendo alle persone di saldare rapidamente le pratiche aperte, ottenere certificati e attestati senza mettersi in coda negli uffici, pagare il bollo dell’auto e così via. Nei mesi scorsi, il problema è stato proprio questo: pochi servizi a disposizione dei cittadini, perché IO è stata a lungo una bella scatola vuota. Tuttavia, sempre più enti hanno portato i loro servizi a bordo e molti se ne aggiungeranno in futuro.

Come accedere all’app IO

Una volta scaricata l’applicazione dall’App Store di Apple o dal Play Store di Google, il collegamento è consentito attraverso lo Spid, il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Si può entrare anche con la Cie 3.0, la carta d’identità elettronica con Pin, Puk e applicazioni come Cie Id, sviluppata da Poligrafico e Zecca dello Stato e disponibile per smartphone con sistema operativo Android 6.0 o superiore oppure iOS 13 o superiore, se dotati di tecnologia Nfc.

In questo caso basta avviare per la prima volta l’app, registrare la Cie inserendo il Pin di 8 cifre, avvicinarla al dispositivo quando richiesto e autenticarsi. Occorre in seguito indicare un Pin e registrare l’impronta o abilitare l’accesso con riconoscimento facciale. Attenzione: per garantire maggiore sicurezza, l’accesso con Spid o Cie va rinnovato ogni 30 giorni, indipendentemente dall’ultima sessione effettuata.

tutorial

Che cosa c’è su IO: la sezione Messaggi

Le sezioni principali dell’app sono Messaggi, Portafoglio e Servizi, oltre a quella dedicata al profilo personale. Nella prima ci sono tutte le comunicazioni in arrivo dagli enti che offrono i loro servizi tramite l’app. Ma si possono anche fissare promemoria per le scadenze o procedere al pagamento di un avviso direttamente dal messaggio. Nella casella postale si possono trovare avvisi di pagamento, promemoria di scadenze, notifiche e aggiornamenti vari. I messaggi possono essere archiviati, ma non cancellati e non si può rispondere, almeno per il momento.

Che cosa c’è su IO: la sezione Portafoglio

Nella sezione Portafoglio, che molti italiani hanno imparato a conoscere con il Cashback, si trovano tutti i metodi di pagamento registrati (in sostanza le carte e altri metodi via app, perfino le carte di pagamento dei supermercati), i bonus e carte sconto e lo storico delle transazioni effettuate con PagoPA. Da questa sezione si possono pagare tutti gli avvisi di pagamento cartaceo che riportino il logo PagoPA: basta inquadrare il codice Qr stampato sull’avviso e completare, davvero in pochi secondi, il saldo.

Che cosa c’è su IO: i Servizi nazionali

Il cuore dell’app, almeno in prospettiva, è la sezione Servizi. Sono organizzati in due sezioni: Servizi nazionali e Servizi locali. Fra i primi ci sono quelli offerti da Aci (avvisi, bollo auto, certificati e attestazioni di proprietà), dall’agenzia delle Entrate (solo il Bonus Vacanze), dal ministero del Lavoro, dell’Interno (come la richiesta di cittadinanza) o dell’Economia (per ora solo il Cashback). A livello nazionale non c’è poi molto. Su scala locale, invece, anche in virtù di una serie di bandi per contributi a fondo perduto del Fondo Innovazione, qualcosa si sta muovendo: secondo diverse scadenze legislative, i Comuni devono adottare l’identità digitale Spid come credenziale per usufruire dei servizi online, avviando in parallelo il trasferimento dei servizi proprio su IO per renderli fruibili da smartphone, con annessa attivazione della ricezione dei pagamenti via PagoPA.

Che cosa c’è su IO: i Servizi locali

Per i Servizi locali, conviene procedere per ricerca geografica, indicando il Comune. Per esempio, Roma Capitale mette a disposizione i servizi degli sportelli per l’edilizia e le attività produttive, quello di Milano il pagamento dei tributi locali e le notifiche sugli accessi all’Area B, oltre alla scadenza della carta d’identità. Ancora: quello di Napoli attiverà presto i servizi cimiteriali, la refezione scolastica e gli asili nido, mentre Torino offre già un buon numero di possibilità, come pagamento di canoni di affitto e locazione, iscrizione agli asili nido e una serie di promemoria. E ci sono anche tantissimi Comuni piccoli che offrono un gran numero di servizi: gli enti presenti possono essere individuati anche dal sito ufficiale. Alla fine di maggio, i servizi disponibili erano 12mila da parte di 5mila enti pubblici (al 95% Comuni che in gran parte offrono servizi di anagrafe, tributi e scuola), ma quasi 30 enti al giorno salgono mediamente a bordo della piattaforma portando in dote dei cittadini 50 nuovi servizi. E in media, ogni settimana, 3,4 milioni di persone accedono all’app.

Su IO non c’è molto altro, a parte le Impostazioni nella sezione del Profilo personale. Chi avesse dubbi nel corso dell’utilizzo può muoversi in due modi: toccare il punto interrogativo in alto a destra di ogni sezione per ricevere chiarimenti sulle domande più frequenti per quel genere di operazioni; inviare una segnalazione suggerendo un miglioramento o una funzionalità (l’app è open source), oppure avviare una sessione di chat con il team digitale.