Guida alla Tutela dei Pazienti: Chiarezza e Sicurezza

La Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) interviene in merito all’uso di cannabinoidi per il trattamento dell’epilessia, a seguito di un servizio di RAI TG3 del 8 maggio 2025. LICE sottolinea la necessità di chiarire alcune informazioni, evidenziando la complessità della malattia e l’importanza della diagnosi specialistica.

Il servizio ha riportato il caso di una donna coinvolta in un incidente stradale che ha rivelato tracce di tetraidrocannabinolo (THC), suscitando un ritiro della patente. La paziente ha affermato che il trattamento per l’epilessia dovrebbe includere la cannabis, ma LICE precisa che si trattava di un primo episodio di crisi, il quale non implica necessariamente una diagnosi di epilessia.

Carlo Andrea Galimberti, presidente di LICE, afferma che è fondamentale basarsi su evidenze scientifiche nel trattamento delle patologie neurologiche. LICE invita i media a trattare con rigore argomenti complessi come l’epilessia.

Inoltre, Galimberti chiarisce che i prodotti a base di cannabis non sono autorizzati per il trattamento dell’epilessia; esiste solo un farmaco a base di cannabidiol (CBD) approvato per specifiche forme gravi e rare. L’uso non supervisionato di derivati della cannabis può comportare rischi per la salute e conseguenze legali, come dimostra il caso di ritiro della patente.

LICE fornisce precisazioni normative per tutelare le persone con epilessia, evidenziando che il trattamento deve essere effettuato con farmaci regolarmente prescritti e che il farmaco a base di CBD deve essere utilizzato sotto controllo medico per alcune forme rare di epilessia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net