Guida alla Rimozione dell’Account Google da Smartphone e Computer

Ci sono diverse ragioni per eliminare un account Google da un dispositivo, come regalarlo, venderlo o semplicemente organizzare il proprio smartphone o PC. La procedura varia a seconda del sistema operativo. Ecco una guida per rimuovere l’account Google su Android, iOS, Windows e Mac.

Per dispositivi Android, aprite l’app Impostazioni, selezionate la voce Account, quindi Google e l’account da rimuovere. Premete su Gestisci gli account su questo dispositivo, poi su Google e infine su Rimuovi account due volte.

Se utilizzate un iPhone o un iPad, aprite l’app Impostazioni, scorrete fino in fondo e toccate App. Seguite il percorso Contatti > Account Contatti > [account da rimuovere] oppure Mail > Account Mail > [account da rimuovere], quindi toccate Elimina account e confermate l’operazione.

Per rimuovere l’account Google da un computer Windows, fate clic su Start e aprite le impostazioni. Seguite il percorso Account > Posta elettronica e account, selezionate l’account Google, cliccate su Gestisci e poi su Elimina account da questo dispositivo. Confermate cliccando su Elimina.

Infine, se utilizzate un Mac, andate nel menu Apple, cliccate su Impostazioni di Sistema, e seguite il percorso Account internet. Selezionate l’account da eliminare e cliccate su Elimina account. Confermate l’operazione facendo clic su OK. Seguire questi passaggi vi permetterà di rimuovere facilmente l’account Google dal vostro dispositivo, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.