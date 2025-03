Guida alla richiesta del Bonus Asilo Nido 2025: fino a 3600 euro dall’Inps in base all’Isee

Il bonus asilo nido per il 2025 è ora richiedibile sul sito dell’Inps. Una nuova circolare ha chiarito le modalità e i destinatari del bonus, che si rivolge ai genitori di bambini nati dal 2024, con un importo massimo annuo che raggiunge i 3600 euro. Per presentare la domanda, i genitori devono accedere alla piattaforma online dell’Inps utilizzando credenziali digitali come SPID, CIE o CNS, oppure possono rivolgersi a un patronato per ricevere assistenza.

Il bonus è finalizzato a rimborsare le rette degli asili nido per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, previa presentazione delle ricevute. La scadenza per la richiesta è il 31 dicembre 2025. Possono richiedere il bonus i genitori di bambini sotto i tre anni regolarmente iscritti a asili nido pubblici o privati. Sono inclusi anche i bambini con gravi patologie croniche, come previsto dalla normativa vigente. È necessario che almeno un genitore sia un cittadino comunitario o extracomunitario con permesso di soggiorno.

Non è più richiesto avere un secondo figlio di età inferiore ai 10 anni per accedere all’importo massimo. Il contributo viene erogato in rate mensili fino a un massimo di 300 euro, per un totale di 11 mensilità. Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, l’importo varia in base all’ISEE: 3.000 euro fino a 25.000,99 euro; 2.500 euro per ISEE da 25.001 a 40.000 euro; 1.500 euro per ISEE superiori a 40.000 euro o non calcolabili. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, le cifre sono 3.600 euro con ISEE fino a 40.000 euro e 1.500 euro per valori superiori.