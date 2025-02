Guida alla Richiesta dei 200 Euro

Approvato il decreto sul bonus bollette 2025, il Consiglio dei Ministri ha stanziato 3 miliardi di euro per supportare famiglie e imprese. La soglia Isee è aumentata da 9.530 euro a 25.000 euro, stimando 8 milioni di beneficiari. Come spiegato dalla premier Giorgia Meloni, le famiglie con un Isee fino a 25.000 euro potranno ricevere circa 200 euro nel prossimo trimestre, che potrà arrivare fino a 500 euro per chi già soddisfa i requisiti per il bonus sociale.

L’Isee, o Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è utilizzato per valutare la situazione economica delle famiglie. Per ottenerlo, è necessario presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Questa può essere ottenuta in forma precompilata tramite il “Portale unico Isee”. Accettando di compilare la DSU, si è responsabili delle informazioni fornite.

Nella DSU, i redditi sono riferiti all’anno solare precedente e il patrimonio viene considerato al 31 dicembre del secondo anno antecedente. È necessario inviare i dati autodichiarati al Sistema informativo dell’Isee, ricevendo autorizzazione da tutti i componenti maggiorenni per la precompilazione. L’Agenzia delle Entrate invierà poi i dati precompilati all’Inps.

Dalla fine del 2022, è possibile autorizzare la precompilazione dei dati dei componenti maggiorenni del nucleo familiare per semplificare il rilascio dell’Isee. Dati come redditi e trattamenti erogati dall’Inps sono precaricati, mentre il dichiarante deve fornire dettagli sui patrimoni e redditi ulteriori. L’Isee corrente può essere richiesto in caso di rilevanti variazioni economiche e ha validità variabile a seconda degli aggiornamenti richiesti.