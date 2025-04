Guida alla Pulizia della Cache del Browser su PC: Vantaggi e Procedura

Quando navigate su Internet, il vostro browser memorizza file temporanei, conosciuti come “cache”, per velocizzare il caricamento delle pagine web. Questo sistema è utile, ma può causare problemi di visualizzazione se i siti vengono aggiornati e il browser continua a caricare versioni obsolete. In situazioni simili, svuotare la cache è un metodo efficace per risolvere i disguidi, costringendo il browser a scaricare nuovamente le risorse aggiornate.

Il caricamento corretto di un sito richiede vari file, come immagini e codici, che vengono salvati temporaneamente per migliorare l’esperienza di navigazione. Tuttavia, se un sito ha delle modifiche, il browser potrebbe mostrare contenuti non aggiornati a causa di file memorizzati nella cache. Svuotare questa memoria può risolvere problemi di visualizzazione e liberare spazio sul disco, anche se non è un metodo principale per la gestione dell’archiviazione.

Per svuotare la cache nei diversi browser, ecco come procedere:

Google Chrome : Cliccate sull’icona in alto a destra, selezionate Impostazioni, andate su Privacy e sicurezza e scegliete Elimina dati di navigazione, spuntando Immagini e file memorizzati nella cache.

Safari : Andate in Cronologia, scegliete Cancella cronologia, oppure per eliminare solo la cache, andate in Impostazioni > Privacy > Gestisci dati siti web.

Microsoft Edge : Cliccate su Impostazioni, navigate in Privacy, ricerca e servizi, e selezionate Scegli cosa cancellare, spuntando Immagini e file memorizzati nella cache.

Mozilla Firefox: Cliccate sull’icona del menu, andate su Impostazioni, quindi Privacy e sicurezza, e nella sezione Cookie e dati dei siti web, selezionate Elimina dati.