Guida alla Presentazione della Domanda all’INPS

Il governo Meloni ha annunciato l’introduzione di un nuovo bonus spesa da 1000 euro, che entrerà in vigore nel 2025. Questa misura è destinata a sostenere le famiglie in difficoltà economica, sebbene sia ancora in fase di definizione e non ufficialmente confermata. Si prevede che questo bonus sarà un aiuto economico più consistente rispetto alla Social Card già esistente, attualmente del valore di 500 euro. Il bonus potrebbe essere utilizzato per l’acquisto di beni essenziali, come alimentari e farmaci, presso esercizi commerciali convenzionati.

Attualmente, non esiste una norma ufficiale che regolamenti il bonus spesa; potrebbe, infatti, essere integrato nella legge di Bilancio per il 2025. Per accedere a questo aiuto, si ipotizza che ci saranno requisiti specifici: un ISEE inferiore a 10.000 euro, la condizione di famiglia monoreddito (dove solo uno dei partner è occupato), la presenza di minori a carico, residenza in aree ad alta disoccupazione, e la disoccupazione di uno o entrambi i genitori. Questi criteri sono stati pensati per venire incontro alle necessità delle famiglie più vulnerabili.

Per quanto riguarda la modalità di richiesta del bonus, si prevede che le domande possano essere presentate tramite il portale dell’INPS, utilizzando identificatori come SPID, CIE o CNS. L’importo del bonus potrà essere erogato in tre modalità: accredito su conto corrente, buoni digitali da utilizzare in negozi convenzionati, o carte prepagate per acquisti in supermercati e farmacie. In caso di difficoltà nella procedura, le famiglie potranno ricevere assistenza dai Caf e patronati, e le domande potrebbero aprirsi fino a febbraio 2025.

In un contesto più ampio, durante un recente Forum a Cernobbio, Giorgia Meloni ha dichiarato che l’era dei bonus temporanei è finita, sottolineando l’importanza di utilizzare le risorse pubbliche in modo più efficace. Tuttavia, nonostante questa affermazione, il governo continua a proporre nuove misure di sostegno, come il bonus da 1000 euro e un altro bonus Natale da 100 euro, per fronteggiare le difficoltà economiche delle famiglie italiane.