Guida alla Donazione di Latte Materno: Come e Dove

Il latte materno è l’alimento naturale ideale per i neonati, apportando benefici nutrizionali, immunologici e psicologici nei primi sei mesi di vita. Per i neonati pretermine o a basso peso, il latte materno è particolarmente cruciale. Quando non è disponibile, la Banca del Latte Umano Donato (BLUD) rappresenta l’alternativa migliore.

L’allattamento al seno offre vantaggi significativi non solo ai bambini ma anche alle madri. Nei neonati, favorisce le difese immunitarie e lo sviluppo affettivo, riducendo il rischio futuro di malattie come diabete e obesità. Le madri che allattano più a lungo riducono il rischio di tumori al seno e alle ovaie.

La BLUD è una risorsa terapeutica fondamentale, riconosciuta da organismi come l’OMS e il Ministero della Salute. Essa fornisce latte a neonati fragili, contribuendo a ridurre complicazioni come la enterocolite necrotizzante e la displasia broncopolmonare. Neonati con cardiopatie congenite e gravi allergie alimentari possono beneficiare del latte della BLUD, che è meglio tollerato e riduce i tempi di ricovero.

Per donare latte alla BLUD, le mamme devono essere in buona salute e avere una produzione superiore al fabbisogno del proprio bambino. La procedura per diventare donatrici è semplice: basta inviare un’email e compilare un questionario. Se idonee, vengono forniti contenitori sterili per la raccolta.

Il latte raccolto viene trattato in modo rigoroso: congelato e pastorizzato per garantire la sicurezza. Sono stati stimati 231 euro di costo per litro di latte donato, ma il risparmio sanitario è notevolmente superiore. Inoltre, le BLUD svolgono un ruolo educativo, aumentando i tassi di allattamento materno nelle aree in cui operano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net