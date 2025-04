Guida alla configurazione del modem/router di casa

Configurare il modem/router di casa può sembrare complicato, ma seguendo alcuni passaggi, diventa un processo piuttosto semplice. La prima fase consiste nella scelta della posizione del modem/router, preferibilmente in un’area centrale e priva di ostacoli per garantire una buona diffusione del segnale Wi-Fi. In caso di necessità, si può considerare l’uso di cablaggi Ethernet o Wi-Fi extender per migliorare la connessione.

Il collegamento alla rete fissa varia in base alla tecnologia disponibile. Con la FTTH (Fiber To The Home), il collegamento viene realizzato da un tecnico attraverso una porta ONT, che converte il segnale ottico in digitale. Con la FTTC (Fiber To The Cabinet), si utilizza sia la fibra ottica che il cavo in rame, collegando il modem/router al filo telefonico tramite una porta RJ-11. L’ADSL sfrutta la linea telefonica in rame per la connessione, mentre la FWA (Fixed Wireless Access) utilizza segnali radio con un’antenna esterna che riceve il segnale e lo distribuisce.

Dopo aver collegato il modem/router, è importante accenderlo e attendere che la connessione si stabilisca, verificando che le luci LED indichino un funzionamento corretto. Una volta stabilita la connessione, si possono regolare le impostazioni del modem/router. Se il provider offre un’app, basta scaricarla e seguire le istruzioni per configurare il Wi-Fi. Se non disponibile, si può accedere alla dashboard Web collegando il router a un computer e digitando l’indirizzo IP del dispositivo nel browser. Qui, si possono modificare le impostazioni come il nome della rete e la password, preferibilmente utilizzando il protocollo di sicurezza WPA3.