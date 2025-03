Guida alla Certificazione Unica 2025: Download, Compilazione e Scadenze INPS

La Certificazione Unica (CU) 2025, riguardante i redditi percepiti nel 2024, è ora disponibile, come comunicato dall’Inps. Questo documento fiscale attesta gli importi erogati dall’Inps nell’anno di riferimento e si applica a coloro che hanno ricevuto prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Include i redditi da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, provvigioni e altre forme di reddito.

Per scaricare la CU dal sito dell’Inps, è necessario accedere con SPID, CIE, CNS, PIN o Eldas nell’area personale del portale. Gli utenti possono trovare la CU nella sezione “servizi fiscali e pagamenti ricevuti da Inps”. I pensionati possono scaricare il documento tramite il servizio “cedolino pensione”. È anche disponibile sull’app Inps Mobile, inserendo le credenziali di accesso.

In alternativa, la CU può essere ottenuta tramite Patronati e CAF, che forniscono assistenza. Chi possiede una PEC può richiederla inviando una email con una copia del documento d’identità all’indirizzo specificato. Per eventuali problemi, è possibile contattare il numero verde o il Contact Center.

Le scadenze per la trasmissione della CU da parte dei sostituti d’imposta sono: entro il 17 marzo 2025 per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; entro il 31 marzo 2025 per i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; e entro il 31 ottobre 2025 per i redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione precompilata.