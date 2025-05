Guida al Voto: Come Affrontare le Elezioni Amministrative 2025 senza Stress

Domenica 25 e lunedì 26 maggio, così come domenica 8 e lunedì 9 giugno, si svolgeranno le elezioni amministrative 2025 in oltre 110 comuni, coincidenti con i referendum abrogativi. Circa 2 milioni di persone sono chiamate alle urne per eleggere il sindaco. Partecipare alle elezioni comunali richiede alcune conoscenze preliminari, poiché la legge elettorale varia in base al numero di abitanti.

Nei comuni con meno di 15 mila abitanti, l’elettore può votare un candidato sindaco o una lista, estendendo il voto a entrambi. Nei comuni con più di 15 mila abitanti, le possibilità di voto comprendono: votare solo un candidato sindaco; votare una lista, estendendo il voto al candidato sindaco; votare un candidato sindaco e una lista collegata; o votare un candidato sindaco e una lista non collegata.

Il sindaco è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validi; in mancanza, si procede a un ballottaggio. Riguardo all’alternanza di genere, nei comuni con meno di 5 mila abitanti si può esprimere solo una preferenza, mentre in quelli sopra i 5 mila si possono esprimere due preferenze, rispettando il criterio di alternanza tra uomo e donna.

È fondamentale che gli elettori siano informati sulle modalità di voto e sulle specificità del proprio comune per esercitare il proprio diritto in modo consapevole e responsabile.