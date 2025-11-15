Guida al viaggio e ai segreti di vita di Marc Marquez in Spagna

Marc Marquez è un noto pilota di MotoGP, già campione del mondo, che sta conclusendo una stagione di grande successo. Recentemente ha subito un intervento chirurgico alla spalla destra. Oltre alle sue straordinarie prestazioni in pista, Marquez si distingue anche per la sua astuzia nel campo degli affari. Nel corso di un’intervista al podcast “El podcast de final de mes”, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza nel Motomondiale.

Marquez ha spiegato che il suo obiettivo iniziale non era solo guadagnare soldi, ma trovare la moto migliore per vincere. Ha ricordato di come gli sia stato consigliato di concentrarsi sulla qualità della moto, poiché il vero guadagno arriva dalla competizione in MotoGP. Ha iniziato a guadagnare nel 2013, quando ha ottenuto il suo primo titolo, e da allora ha costruito la sua carriera con attenzione alle finanze.

I suoi guadagni sono cresciuti con le vittorie, culminando in un contratto record con la Honda. Marquez ha affermato di non avere debiti, né con il fisco né con se stesso, e sottolinea l’importanza di gestire bene le sue finanze. Possiede una villa a Pozuelo de Alarcón, vicino Madrid, valutata circa 10 milioni di euro, una proprietà che considera un investimento utile.

Infine, Marquez ha dichiarato di spendere circa 20.000 euro l’anno per le vacanze, viaggiando circa due settimane all’anno. La sua gestione patrimoniale dimostra un’approfondita comprensione delle dinamiche economiche, essendo lui stesso un lavoratore autonomo.

