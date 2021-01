Quali e quanti vaccini sono disponibili oggi? Quali sono i loro effetti collaterali? Quale sarà l’ordine di priorità delle prossime vaccinazioni? Domande e risposte con la collaborazione dell’immunologo Alberto Beretta e della Simg, la Società italiana di Medicina eenerale e delle cure primarie).

Quanti sono i vaccini?

Attualmente i vaccini in sperimentazione sugli umani sono 65, di cui 20 nelle fasi finali. Ma ce ne sono almeno altri 85 ancora nelle primissime fasi di studio, quelle che si svolgono su animali. I vaccini disponibili in Italia sono i due per ora autorizzati dall’Agenzia Europea del Farmaco, quello di Pfizer-Biontech e quello di Moderna. Nelle prossime settimane arriverà anche il vaccino AstraZeneca, già autorizzato in Gran Bretagna; più avanti avremo anche quelli di Johnson&Johnson e di Novavax. In Russia si usa il prodotto di Gamaleya e quello del Vector Institute; in Cina le aziende in poll position sono CanSino, Sinovac, Sinopharm.

Perché sono diversi?

I vaccini contro Covid-19 sono sviluppati con tecniche diverse ma tutti lavorano sulla proteina Spike, la chiave che il virus usa per agganciarsi ed entrare nelle cellule. I vaccini espongono il nostro sistema immunitario a una piccola quantità di questa proteina, insegnandogli così a reagire nel caso di un secondo incontro. I vaccini Pfizer-Biontech e Moderna lo fanno introducendo nella cellula un filamento di Rna che contiene il gene che produrrà la proteina virale. I vaccini di AstraZeneca e J&J usano un adenovirus per trasportare all’interno della cellula le istruzioni genetiche per la sintesi della Spike, mentre quello russo di Gamaleya usa una combinazione di due adenovirus. L’altro metodo più utilizzato è quello che prevede di inoculare una versione inattivata di Sars-Cov-2: il virus è innocuo e non si può replicare, ma presenta ancora la proteina Spike contro cui l’organismo deve imparare ad alzare le difese.

Per chi sono indicati?

L’indicazione di farmaci e vaccini si basa sulla popolazione coinvolta negli studi condotti dalle aziende per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio. Il vaccino Pfizer-Biontech è indicato sopra i 16 anni mentre quello Moderna si può usare solo dopo i 18 anni. Anche il prodotto di AstraZeneca è stato studiato su persone maggiorenni e quindi ci si aspetta che l’Ema lo autorizzi al di sopra di quell’età, ma esiste una possibilità che questo vaccino ottenga anche delle indicazioni circa l’età massima di somministrazione: i dati finora pubblicati si riferiscono infatti a persone con meno di 55 anni.

Chi sta ricevendo il vaccino e chi lo riceverà?

La tabella di marcia per le vaccinazioni è descritta nel Piano Strategico del Ministero della Salute che identifica le categorie da vaccinare per prime. In cima alla classifica gli operatori sanitari e sociosanitari, seguiti dai residenti e personali delle residenze per anziani (Rsa), e dalle persone con più di 80 anni. Per un totale di oltre 6 milioni di italiani. Poi sarà il turno degli over 60 e dei pazienti “fragili”, che hanno cioè una o più malattie croniche. Ma i piani potrebbero cambiare in corsa in ragione delle quantità di vaccino disponibili e delle loro indicazioni: l’Italia ha comprato soprattutto dosi di vaccino AstraZeneca che, a oggi, non sembra poter essere indicato sopra i 55 anni. Se così sarà, altre categorie potrebbero diventare prioritarie come gli insegnanti, i lavoratori dei servizi essenziali, popolazione carceraria e di comunità.

Come funzionerà la chiamata alla vaccinazione una volta esauriti gli operatori sanitari?

Tutte le associazioni di medici di Medicina generale hanno dichiarato la loro disponibilità a somministrare i vaccini contro Covid-19 utilizzabili per la somministrazione territoriale (Moderna e AstraZeneca). Per stabilire le priorità, la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) ha messo a disposizione uno strumento che valuta caso per caso la condizione di vulnerabilità di ciascun paziente/cittadino attraverso un algoritmo automatico che attinge i dati di ciascun paziente dalla cartella clinica e ne valuta non soltanto la fragilità (frailty INDEX), ma anche la correlazione tra lo stato di salute e il rischio di ammalare di Covid e la gravità della malattia in quella tipologia di paziente.



Quali categorie saranno escluse dalla vaccinazione?

Al momento la vaccinazione delle persone che hanno avuto Covid-19 o che sono attualmente positivi è sconsigliata e non prevista. Inoltre, per ragioni precauzionali la vaccinazione viene eseguita su soggetti in buone condizioni di salute, dunque che non presentino febbre o mal di gola, anche se non necessariamente positivi. Va detto però che in questo momento è praticamente assente la circolazione di malattia influenzale e di virus non influenzali.

Basta una dose di vaccino per essere protetti o si devono fare tutte e due?

I due vaccini approvati finora da FDA ed EMA, (Pfizer-Biontech e Moderna) sono stati sperimentati con la combinazione di due dosi. Sebbene siano stati osservati effetti protettivi già dopo la prima dose, l’efficacia del 95% si ottiene solo dopo la seconda iniezione e il protocollo di vaccinazione dovrebbe attenersi alla somministrazione di due dosi.

Quali sono gli effetti collaterali del vaccino?

Il vaccino può provocare effetti collaterali localizzati al sito dell’iniezione (dolore, gonfiore e arrossamento) ed effetti cosiddetti “sistemici” fra i quali: febbre, sensazione di fatica, mal di testa, brividi, vomito (molto raramente), diarrea, dolori muscolari e articolari. Questi effetti sono più frequenti dopo la seconda iniezione e nei giovani. Le reazioni allergiche gravi (anafilattiche) sono molto rare (nell’ordine di una ogni milione di persone vaccinate) e gestibili da parte del medico.

Quanto dura la protezione data dal vaccino?

I dati che abbiamo a disposizione, basati sull’osservazione dei soggetti vaccinati nel corso delle sperimentazioni cliniche eseguite finora, dimostrano che gli anticorpi indotti dal vaccino persistono per almeno 4 mesi dalla seconda vaccinazione. In base all’andamento delle risposte anticorpali, che sono più forti rispetto a quelle osservate nei pazienti convalescenti donatori di plasma, e all’osservazione dell’andamento delle altre risposte immunitarie al vaccino (linfociti T) si può ragionevolmente sperare in una durata minima della protezione di un anno.

Il vaccino protegge solo dalla malattia, o anche dall’infezione?

I due studi clinici che hanno portato alla registrazione dei due vaccini hanno determinato l’efficacia dei vaccini nel proteggere contro la malattia. Per ora non abbiamo dati certi sull’efficacia nella protezione contro l’infezione. Nei prossimi mesi, l’osservazione dei volontari arruolati nei due studi permetterà di concludere anche sulla protezione dall’infezione. Dati per ora preliminari dallo studio del vaccino Moderna sembrano indicare anche una efficacia nella protezione dall’infezione, ma si attendono conferme.

I vaccini disponibili funzionano anche sulle varianti?

Le varianti emerse finora, compresa quella inglese, sono sensibili all’immunità indotta dai vaccini. Non si può escludere che nel futuro emergano varianti resistenti. Occorre però sottolineare che l’efficacia dei vaccini sulle varianti viene misurata solo in base all’efficacia degli anticorpi indotti dal vaccino a neutralizzare il virus in vitro. In realtà, abbiamo molti dati che indicano che nella risposta immune protettiva (contro la malattia) indotta dal vaccino giocano un ruolo molto importante anche le cellule T (CD4 e CD8) che non sono sensibili come gli anticorpi alle mutazioni della proteina Spike perché riconoscono sequenze conservate della proteina.

Pertanto, qualora dovessero emergere delle nuove varianti resistenti agli anticorpi, il vaccino potrebbe conservare un buon livello di efficacia. Tutto questo sarà ovviamente oggetto di intense ricerche nei prossimi mesi.

Il vaccino va fatto anche se si è in gravidanza?

Sebbene non siano disponibili dati per valutare gli effetti dei vaccini COVID-19 in gravidanza e allattamento, secondo l’Istituto Superiore di Sanità la vaccinazione non è controindicata. In un documento redatto insieme alle principali società scientifiche del settore, gli esperti affermano che le donne ad alto rischio di contrarre la malattia in forma grave dovrebbero discutere i potenziali benefici e rischi della vaccinazione con i professionisti sanitari che le assistono, mentre se una donna scopre di essere incinta dopo la prima o la seconda dose non c’è alcuna motivazione per interrompere la gravidanza.