Guida al Sviluppatore Software PLC: Competenze e Carriere

💼 Titolo del lavoro: SVILUPPATORE SOFTWARE PLC



🏢 Azienda: MAW



📍 Luogo: Cittadella, Padova

Offerta di Lavoro: Sviluppatore Software PLC – MAW Cittadella, Padova

MAW, agenzia per il lavoro, cerca un Sviluppatore Software PLC per unirsi al nostro team dinamico a Cittadella, Padova. Il candidato ideale possiede esperienza nella programmazione di PLC, conoscenze in automazione industriale e abilità nella risoluzione di problemi tecnici. È richiesta una buona conoscenza dell’inglese e capacità di lavorare in team.

Unisciti a noi per un’opportunità unica di crescita professionale in un ambiente stimolante! Scopri di più e invia il tuo CV. Non perdere l’occasione di far parte di un’azienda in continua evoluzione!