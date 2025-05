Guida al Ruolo di Junior Data Analyst: Competenze e Opportunità

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Descrizione del lavoro: Per importante società data-driven, specializzata nel settore della consulenza e delle utilities, al fine di potenziare l’organico e la già efficiente omnicanalità, stiamo conducendo una ricerca di una risorsa da inserire in gruppo affiatato e proattivo nella gestione di progetti AI & Machine Learning, Business Analytics, IOT Analytics, con il ruolo di:JUNIOR DATA ANALYSTLa figura professionale, affiancata dal team IT e dalla risorsa Senior, si occuperà di:

Raccolta, lettura e visualizzazione dei dati;

Estrazione, trasformazione e caricamento dei dati da diverse fonti;

Sviluppo di cruscotti personalizzati, con evidenza delle tendenze analitiche;

Creazione di forecast interattivi;

Comunicazione circolare e continua delle informazioni.

Si richiede:

Laurea in Scienze statistiche, Informatica, Ingegneria o affini;

Conoscenza delle buone pratiche ETL e del linguaggio query strutturato;

Preferibile la conoscenza del linguaggio di programmazione Python;

Familiarità con Tableau e/o Power BI;

Competenza comunicativa, teamwork e attenzione al dettaglio.

Si offre:

Contratto a tempo indeterminato, full time, range retributivo in relazione all’esperienza (25k – 35k);

Lavoro ibrido.

