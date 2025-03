Il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza in condizione di povertà aumenta da 400 a 500 euro al mese per un periodo di 12 mesi. Questa misura è rivolta a donne che sono assistite dai centri antiviolenza e mira a favorire la loro indipendenza economica. Il Reddito di libertà è compatibile con altre forme di sostegno esistenti. Le richieste possono essere presentate all’Inps a partire dal 18 aprile fino al 31 dicembre 2025.