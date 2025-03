Guida al Passaggio Gratuito a Teams: Vantaggi e Procedure

Segnatevi la data del 5 maggio 2025: Skype sarà dismesso dopo 22 anni di operatività. Microsoft ha scelto di chiudere la piattaforma per concentrarsi su Teams, offrendo una soluzione più moderna e integrata per la comunicazione e la collaborazione. Teams, lanciato nel 2016, ha guadagnato popolarità, specialmente durante la pandemia, grazie alle sue funzionalità avanzate per il lavoro di gruppo. Negli ultimi anni, Microsoft ha progressivamente ridotto il supporto per Skype, rendendo Teams l’app predefinita su Windows 11.

Skype ha raggiunto il suo picco di 300 milioni di utenti nel 2013, ma il suo utilizzo è calato drasticamente a causa della concorrenza di app come WhatsApp, Telegram e Zoom. Microsoft, che ha acquisito Skype nel 2011, ha visto nel 2023 solo 36 milioni di utenti attivi, mentre Teams ha visto crescere la sua base utenti fino a 320 milioni. La decisione di chiudere Skype rientra nella strategia di Microsoft di semplificare la propria offerta software.

Per gli utenti di Skype, Microsoft offre due opzioni per la transizione: passare a Teams gratuitamente, senza perdere chat e contatti, oppure esportare i propri dati prima della chiusura. Le funzionalità di telefonia non saranno disponibili su Teams Free, riflettendo l’evoluzione delle abitudini degli utenti verso i piani dati mobili. Gli utenti possono migrare a Teams seguendo una serie di passaggi semplici e utilizzando le credenziali Skype.

L’addio a Skype segna la fine di un’era nel campo delle comunicazioni digitali, aprendo la strada a un futuro incentrato su Teams e sulla semplificazione dell’esperienza utente.