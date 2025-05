Guida al Centro Assistenza PagoPA: Funzioni e Utilizzo

PagoPA S.p.A. ha lanciato un nuovo Centro assistenza per facilitare gli utenti nei pagamenti tramite il sistema pagoPA, nell’app IO e nel sistema di notifiche digitali SEND. Questa iniziativa è particolarmente utile per coloro che hanno meno familiarità con la tecnologia, offrendo materiali informativi per chiarire il funzionamento dei servizi.

L’accesso al Centro assistenza è semplice: basta visitare il sito web centroassistenza.pagopa.it, utilizzabile da computer o smartphone senza necessità di login o autenticazione. I contenuti sono sempre disponibili per approfondire diverse tematiche.

La struttura del Centro assistenza è intuitiva e organizzata in tre sezioni, corrispondenti ai servizi offerti da PagoPA. Gli utenti possono navigare facilmente tra i vari centri di assistenza e utilizzare la barra di ricerca per trovare soluzioni ai problemi specifici, con suggerimenti di articoli utili. C’è anche una sezione dedicata ai “più letti”, che raccoglie le domande più frequenti.

Inoltre, i contenuti sono catalogati in diverse categorie per facilitare l’esplorazione. Per chi necessitasse di ulteriore supporto, sono disponibili vari canali di assistenza: per questioni sui pagamenti si può contattare [email protected], per SEND è disponibile l’email [email protected], e gli utenti dell’app IO possono richiedere assistenza direttamente all’interno dell’app. Infine, è possibile contattare un operatore telefonicamente al numero 06.9318.9500.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it