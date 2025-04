Guida al bonus di 1000 euro dell’Inps per i nati nel 2025: Requisiti e modalità di richiesta

Arriva il bonus nuovi nati di 1000 euro, e l’Inps ha fornito le istruzioni per ottenerlo. Questa misura, prevista dalla legge di bilancio, è destinata a supportare economicamente le famiglie che accolgono un neonato, un bambino adottato o in affidamento nel 2025, con un finanziamento iniziale di 330 milioni di euro, che salirà a 360 milioni nel 2026.

Possono richiedere il bonus cittadini italiani, persone provenienti da Stati membri dell’UE e cittadini extracomunitari in possesso di specifici permessi di soggiorno. È necessario avere un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui, e l’importo non verrà conteggiato come reddito imponibile. Solo un genitore può inoltrare la domanda, che spetta a quello che vive con il bambino nel caso di genitori separati.

In caso di genitori minorenni o incapaci, è necessaria una delega da parte di un tutore. La richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla nascita o dall’ingresso del bambino in famiglia. Se la procedura telematica viene attivata dopo tale data, il termine di 60 giorni inizia dalla relativa comunicazione dell’Inps.

Per presentare la domanda, è necessario avere l’Isee minorenni o una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che includa il bambino. Le modalità di richiesta comprendono il sito dell’Inps, l’app mobile, il contact center e i patronati. L’Inps comunicherà a breve la data di attivazione ufficiale del servizio per richiedere il bonus.