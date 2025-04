Guida al Bonus Bollette da 200 Euro: Requisiti e Modalità di Richiesta dal 1 Aprile

A partire dall’1 aprile 2025, verrà attivato un nuovo bonus bollette di 200 euro, come deciso dal Governo Meloni nel Decreto Bollette. Questo contributo straordinario è destinato principalmente a chi già riceve il bonus sociale, ma la sua platea è stata ampliata a chiunque abbia un Isee inferiore ai 25 mila euro. Secondo le stime del ministro Gilberto Pichetto Fratin, circa 8 milioni di famiglie beneficeranno del bonus.

L’erogazione del bonus bollette avverrà in modo automatico per chi già riceve il bonus sociale, iniziando l’1 aprile e durerà per un trimestre, fino al 31 luglio 2025. Sarà erogato in rate giornaliere da 1,64 euro al giorno, cumulandosi con gli importi già percepiti attraverso il bonus sociale, che varia in base alla composizione del nucleo familiare. L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha confermato che per le famiglie già in possesso di sconti in bolletta, il nuovo contributo sarà erogato rapidamente.

Per coloro che non ricevono già il bonus sociale, il contributo di 200 euro sarà attivato non appena gli interessati presenteranno il loro Isee e saranno completate le verifiche sui requisiti necessari per ottenere il bonus. Si evidenzia che ci sono alcuni allarmi da parte dei Caf riguardo alle tempistiche di erogazione. Infine, Federconsumatori ha recentemente criticato il governo Meloni, definendo questa misura come inadeguata e insufficiente.