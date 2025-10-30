19.1 C
Roma
giovedì – 30 Ottobre 2025
Viaggi

Guida ai migliori luoghi da visitare in Italia nel 2023

Da stranotizie
Guida ai migliori luoghi da visitare in Italia nel 2023

I lavoratori dello stabilimento Stellantis di Cassino potranno godere di vacanze di Natale prolungate quest’anno. Dal 15 al 31 dicembre, i reparti di montaggio, lastratura, verniciatura e altri subiranno una fermata. Anche la linea delle presse fermerà la produzione, ma solo dal 23 al 31 dicembre. Questa nuova interruzione, imposta dalla direzione, preoccupa i sindacati, che sperano di tornare a una produzione completa delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio e del Maserati Grecale. Tuttavia, le stime indicano che ciò non avverrà prima del 2027.

Il comitato esecutivo di Stellantis ha informato i sindacati e i dipendenti sulla chiusura collettiva per il mese di dicembre. Le giornate di fermo saranno compensate con il residuo di ferie e permessi degli anni futuri.

La notizia non è stata ricevuta favorevolmente dai sindacati. Gennaro D’Avino, segretario generale Uil Metalmeccanici per la provincia di Frosinone, ha espresso preoccupazione per l’aumento delle fermate, pur riconoscendo che la chiusura natalizia è una prassi consolidata. Secondo i sindacati, la decisione del gruppo riflette una gestione industriale che grava pesantemente sui lavoratori.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Sapori d’Autunno ad Amatrice: Festa Gastronomica Unica
Articolo successivo
Gatto selvatico europeo: misteri dei boschi italiani
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.