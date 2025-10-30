Guida ai migliori luoghi da visitare in Italia nel 2023

I lavoratori dello stabilimento Stellantis di Cassino potranno godere di vacanze di Natale prolungate quest’anno. Dal 15 al 31 dicembre, i reparti di montaggio, lastratura, verniciatura e altri subiranno una fermata. Anche la linea delle presse fermerà la produzione, ma solo dal 23 al 31 dicembre. Questa nuova interruzione, imposta dalla direzione, preoccupa i sindacati, che sperano di tornare a una produzione completa delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio e del Maserati Grecale. Tuttavia, le stime indicano che ciò non avverrà prima del 2027.

Il comitato esecutivo di Stellantis ha informato i sindacati e i dipendenti sulla chiusura collettiva per il mese di dicembre. Le giornate di fermo saranno compensate con il residuo di ferie e permessi degli anni futuri.

La notizia non è stata ricevuta favorevolmente dai sindacati. Gennaro D’Avino, segretario generale Uil Metalmeccanici per la provincia di Frosinone, ha espresso preoccupazione per l’aumento delle fermate, pur riconoscendo che la chiusura natalizia è una prassi consolidata. Secondo i sindacati, la decisione del gruppo riflette una gestione industriale che grava pesantemente sui lavoratori.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo