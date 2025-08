Guida ai costi per vedere il calcio in TV nel 2025/26

La visione del calcio in televisione è oggi influenzata da molteplici fattori, come la tipologia di partita che si desidera seguire e il budget a disposizione. Con una pianificazione accurata degli abbonamenti, è possibile risparmiare fino a 250 euro all’anno evitando le soluzioni illegali.

Per la stagione 2025/26, i diritti televisivi della Serie A sono assegnati principalmente a DAZN, che garantirà la visione di tutte le partite. Per le coppe europee, come la Champions League, saranno necessari abbonamenti a Sky o NOW per seguire la maggior parte delle partite. Amazon Prime Video trasmetterà una partita di Champions ogni mercoledì, mentre alcune partite saranno visibili in chiaro su TV8.

Per quanto riguarda la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, Mediaset continuerà a trasmettere questi eventi gratuitamente sui propri canali, rendendoli accessibili a chiunque abbia una TV o una connessione internet.

Nel panorama degli abbonamenti, DAZN offre un piano annuale a 359 euro per la Serie A, mentre Sky propone abbonamenti a partire da 15,90 euro al mese con opzioni selettive. Timvision combina vari contenuti con pacchetti come “DAZN & Prime” a 19,99 euro al mese, aumentando a 34,99 euro dopo cinque mesi.

Per i tifosi che vogliono seguire tanto il campionato quanto le coppe europee, le combinazioni più convenienti comprendono l’abbinamento di DAZN Family, Prime Video e NOW, con un costo annuale di circa 589 euro. Una strategia utile per risparmiare è pagare in un’unica soluzione annuale anziché mensile, insieme alla possibilità di condividere abbonamenti con familiari o amici.