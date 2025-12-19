13.5 C
Guida agli affari in Marocco per imprese italiane

Da stranotizie
L’Ambasciata d’Italia a Rabat ha promosso uno strumento operativo realizzato con il contributo di tutte le componenti del “Sistema Italia” in Marocco. La guida agli affari “Diplomazia della crescita: destinazione Marocco” è stata pubblicata sul sito dell’Ambasciata e offre un quadro aggiornato della realtà economica marocchina, del contesto normativo e del clima d’affari locale, evidenziando le opportunità che il Paese riserva alle imprese italiane.

La pubblicazione fornisce un approfondimento specifico su alcuni dei settori di maggiore interesse per gli investitori, come il manifatturiero, l’automotive, l’agroalimentare e l’agritech, l’acqua e la desalinizzazione, le energie rinnovabili, le infrastrutture e i trasporti. La guida è concepita come strumento pratico e di immediata consultazione per accompagnare gli operatori italiani in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione verso il mercato marocchino.

La realizzazione della guida si inserisce nella strategia di “Diplomazia della Crescita” promossa dal vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e attuata quotidianamente dal Sistema Italia in Marocco. La guida fornisce informazioni tanto alle aziende già presenti nel Paese quanto a quelle che intendono esplorarne le potenzialità.

