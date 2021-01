Fare coming out è ancora necessario per contribuire ad abbattere il muro dell’ignoranza e dell’omofobia. Soprattutto quello dei personaggi famosi aiuta a fare passi avanti per tutta la comunità LGBT. Purtroppo ancora oggi le persone che escono allo scoperto possono riscontrare ostacoli in famiglia, nella società e sul lavoro ed è quello che pare sia successo a Guglielmo Scilla. Willwoosh ha rivelato che dichiararsi gay non ha aiutato la sua carriera nel cinema.

“Vero, mi manca la recitazione. Però fare coming out non ha aiutato molto la mia carriera attoriale. Comunque preferisco essere libro e lontano dagli schermi che intrappolano in uno schermo e in una bugia”.

Dopo due anni d’amore, la storia tra Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella è finita, lo youtuber a luglio ha annunciato la rottura. In una serie di risposte date ai follower, Scilla ha parlato di Luigi, di alcuni ex famosi e di qualche dettaglio della sua sfera più intima.

“No, non mi manca il mio ex. Credo che entrambi stiamo molto meglio dopo la separazione. Lui lo vedo molto più sereno e felice e lo stesso vale per me. Se ho frequentato uomini famosi? Vero, però mi faccio i cavoli miei e campo cent’anni. Provare un trio? Non fa per me, di base sono super monogamo. Il mio ruolo? A seconda della persona con cui sto. Credo di cercare cose diverse o entrambe allo stesso tempo. Poi comunque non sono cavoli vostri. Un tipo preciso di amore? Diciamo di sì. Ci sono cose che mi piacciono molto. Altre però cambiano sempre. Comunque sì, ci sono delle caratteristiche che cerco”.

Contento che Guglielmo camperà fino a 100 anni, però in merito a questi flirt con vip…



Il coming out di Guglielmo Scilla: il famoso filmato del 2017.