GUGGIARI® Portafoglio Uomo in Pelle di Qualità – Morbido Portafoglio Uomo Slim con Porta Carte di Credito, Portamonete e Contanti – Compatto Porta Carte Credito Uomo con Protezione RFID

Dal marchio

ZEN, l’arte del portafoglio

portacarte + contanti + monete

portatabacco tessuto originale

portatabacco pelle PU+tessuto

leggeri, sportivi, MINI

Zipper: slim con PORTAMONETE

crea il tuo set MULTICHECK

la tua scelta, il tuo STILE

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 1,5 x 7 x 10 cm; 40 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 maggio 2021

Produttore ‏ : ‎ Guggiari Srl

ASIN ‏ : ‎ B094YBKNVS

NUOVO DESIGN – L’accurata ricerca dei materiali e delle finiture ha permesso di realizzare un nuovo modello di Portafoglio, progettato in Italia. Un innovativo Portacarte di credito da Uomo resistente, leggero e funzionale, caratterizzato da pelle di alta qualità e nuova zip in metallo

Chiusura: Cerniera

Minimalista

COMODO – La pratica tasca esterna con chiusura zip consente di custodire le tue monete con facilità. Effettuare pagamenti con carta di credito non è mai stato così semplice; la tasca porta carte esterna consente di estrarre la tua tessera con rapidità anche quando sei di fretta

SICURO – Il portafoglio slim uomo anticlonazione protegge le tue carte di credito contactless da scansioni RFID indesiderate. Le banconote saranno ben custodite al suo interno grazie ad un elastico di chiusura ben più affidabile di una clip di metallo. Le monete saranno ospitate all’interno di una tasca dotata di una resistente e robusta cerniera

FANTASTICA IDEA REGALO – Questo portafoglio è un accessorio funzionale di utilizzo quotidiano, che permetterà a chi lo riceve di ricordarsi di voi ogni giorno <3. Perfetto per Natale; Compleanno; San Valentino; Festa della Mamma e del Papà, ecc…



19,99 €