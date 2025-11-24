13 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Animali

Gufo a Genova

Da stranotizie
Gufo a Genova

Un gufo è stato trovato a Porto Antico e ricoverato al Cras di Enpa dopo un trauma facciale. Il volatile, un gufo comune, non è frequente a Genova e provincia, ma alcuni esemplari giungono nella zona in autunno e inverno per svernare. Il gufo in questione ha subito un brutto trauma facciale che gli ha danneggiato un occhio, provocandogli una lesione alla pupilla. Tuttavia, ci sono già i primi segnali di ripresa e si spera che, con le dovute terapie, la lesione possa rientrare e l’occhio tornare performante.

Il gufo comune è un uccello notturno più piccolo del gufo reale e anche lievemente più minuto dell’allocco. È caratterizzato da enormi occhi ambrati e un soffice piumaggio mimetico, ed è un abile cacciatore della notte. In autunno e inverno, i gufi comuni sviluppano un comportamento gregario, raggruppandosi con individui della stessa specie in alberi chiamati roost, dove riposano tutti vicini durante le ore di luce. Negli ultimi anni, al Cras di Enpa sono entrati come ospiti molti gufi reali, ma nessun gufo comune, che si vede raramente nella zona.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
I Mercoledì Antispreco contro lo spreco alimentare Italia
Articolo successivo
Gadget ecologici: tendenze italiane
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.