Gufo a Genova

Un gufo è stato trovato a Porto Antico e ricoverato al Cras di Enpa dopo un trauma facciale. Il volatile, un gufo comune, non è frequente a Genova e provincia, ma alcuni esemplari giungono nella zona in autunno e inverno per svernare. Il gufo in questione ha subito un brutto trauma facciale che gli ha danneggiato un occhio, provocandogli una lesione alla pupilla. Tuttavia, ci sono già i primi segnali di ripresa e si spera che, con le dovute terapie, la lesione possa rientrare e l’occhio tornare performante.

Il gufo comune è un uccello notturno più piccolo del gufo reale e anche lievemente più minuto dell’allocco. È caratterizzato da enormi occhi ambrati e un soffice piumaggio mimetico, ed è un abile cacciatore della notte. In autunno e inverno, i gufi comuni sviluppano un comportamento gregario, raggruppandosi con individui della stessa specie in alberi chiamati roost, dove riposano tutti vicini durante le ore di luce. Negli ultimi anni, al Cras di Enpa sono entrati come ospiti molti gufi reali, ma nessun gufo comune, che si vede raramente nella zona.