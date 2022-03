“Questo caso bellico Ucraina-Russia estremamente complesso, intricato e difficilmente leggibile mi lascia interdetto, troppi punti di vista contrastanti. Una sola cosa mi sento di affermare: quando si vuole far smettere due contendenti non bisogna aiutare, tifare o incitare i duellanti. Bisogna mettersi in mezzo e separarli”. A dirlo all’Adnkronos è Enrico Montesano, che commenta così la decisione del governo italiano di inviare armi all’Ucraina.

“Sono un cittadino del mondo, ma mi viene voglia di gridare: ‘fermate il mondo, voglio scendere’ -aggiunge Montesano- quando non riusciamo a bloccare la stupida follia che induce gli umani alla guerra. Semo proprio de coccio!”, conclude.