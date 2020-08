Guerra tra Streghe e questa volta tutto è partito da un tweet in cui Rose McGowan ha attaccato i democratici dando loro dei ‘figli di …’.

“Cosa hanno fatto i Democratici per risolvere QUALCOSA?”, ha scritto su Twitter l’attrice: “Ha aiutato i poveri? No. Ha aiutato i neri? No. Fermato la brutalità della polizia? No. Aiutato le madri single? No. Aiutato i bambini? No. Loro non hanno ottenuto nulla. NIENTE. Perché la gente ha votato Trump? A causa di voi, figli di pu…”.

Alyssa Milano ha fatto uno screen allo sfogo di Rose e le ha risposto: “Facciamo un elenco di tutte le cose che il Partito Democratico ha fatto per rendere il mondo un posto migliore”: «Cominciamo da qui: 1920, 19° EMENDAMENTO: IL SUFFRAGGIO DELLE DONNE: Sotto la guida del presidente democratico Woodrow Wilson, la costituzione degli Stati Uniti è stata modificata per garantire alle donne il diritto di voto“.

A thread of all the things the Democratic Party has done to make the world a better place. Let’s start here: 1920

19TH AMENDMENT: WOMEN’S SUFFRAGE

Under the leadership of Democratic President Woodrow Wilson, the U.S. Constitution was amended to grant women the right to vote. pic.twitter.com/EK60QJm2ia — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 21, 2020

Rose ha replicato all’ex collega tirando in ballo vecchi episodi accaduti sul set di Streghe: “Hai fatto una scenata alla crew sul set, urlando, ‘Non mi pagano abbastanza per fare questa m**da!. Hai avuto un comportamento spaventoso tutti i giorni. Ho pianto ogni volta che hanno rinnovato una stagione, perché hai reso quel set tossico“.

2) You threw a fit in front of the crew, yelling, ‘They don’t pay me enough to do this shit!’ Appalling behavior on the daily. I cried every time we got renewed because you made that set toxic AF. Now, get off my coattails you fucking fraud. — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 22, 2020

La Milano quindi è passata alle shade: “Pensi che possiamo portare #AlyssaMilanoIsALie al trend numero 1, prima che io mi addormenti?”

A riportare la calma c’ha pensato la sorella maggiore, Piper. Holly Marie Combs è intervenuta per chiudere la catfight.

“C’è mai stato un episodio di Streghe in cui andavamo tutti d’accordo? No. Nessuno avrebbe visto quello show altrimenti. Va bene così. La vita è breve e si è appena accorciata per molti. Questo è quello che avrebbe detto Piper. Mentre faceva saltare in aria qualcosa. Questa amministrazione e il clima politico hanno lacerato le famiglie della vita reale. Anche alcune famiglie televisive. La cosa più bella di questo Paese è la nostra indipendenza e la nostra libertà individuale di pensare e parlare per noi stessi. Streghe ci ha dato 4 voci distinte. Questa è un’eredità. Eppure”.

Chi sperava in una reunion e magari un remake di Charmed con le vecchie protagoniste (come il sottoscritto) può pure smettere di sognare, a questo punto è più probabile che Adinolfi smetta di parlare di gay o che Belen e Selvaggia Lucarelli vengano ospitate a Pomeriggio 5.

I mean was there ever an episode where we all got along? No. No one would’ve watched that show. It’s ok. Call your siblings, parents and grandparents. Breathe deep thankfully. Life is short and just got shorter for many. That’s what Piper would’ve said. As she blew something up. — Holly Marie Combs Ryan (@H_Combs) August 22, 2020

Rose McGowan e i vecchi attacchi nei confronti di Alyssa Milano.