“C’è una mutazione che sembra rendere il virus più contagioso, non ci sono state mutazioni nella sua letalità. Più contagioso e altrettanto grave? Sembrerebbe proprio di sì”. Sono le parole di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, a DiMartedì su La7. “In questo momento siamo in una fase molto critica: se riusciamo a tenere il virus sotto controllo in questo momento, le cose andranno bene. Mi sembra che i numeri ora come ora diano ragione alla progressività con cui sono state attuale le aperture” di uffici e scuole. “Il rischio è che i ragazzi possano diventare vettori inconsapevoli del virus. Non c’è nessuna provincia in Italia esente da focolai: al momento li controlliamo e li controlliamo bene”.

