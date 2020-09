Poche settimane fa Lynne Spears ha chiesto formalmente al tribunale che non sia più il suo ex marito Jamie a gestire le finanze di sua figlia Britney Spears. La donna si è unita alla richiesta che aveva precedentemente presentato la popstar, dimostrando di essere dalla parte della star in questa lotta contro la conservatorship che la tiene in gabbia da 12 anni.

Una fonte vicina alla famiglia Spears ha parlato con US Magazine ed ha rivelato che i familiari di Britney si stanno facendo guerra tra loro, proprio per le posizioni diverse che hanno in merito alla tutela legale.

Britney Spears è anche arrabbiata con il padre per quello che è successo alla custodia dei suoi due figli. Adesso lei li vede molto meno dell’ex marito Kevin Federline e questo non le va affatto bene. Il fratello di Britney, Bryan Spears, invece sta cercando di essere il pacificatore delle famiglia, non ama quello che sta accadendo tra la sorella e i due genitori”.

Lynne vuole che venga stabilito un piano di assistenza che porti Britney fuori dalla conservatorship. Jamie le ha detto che Britney ha bisogno di un monitoraggio a lungo termine e non pensa che sia pronta a prendere in mano la sua vita. La madre vuole che sua figlia sia libera, il padre invece dice che deve restare sotto tutela per il suo bene, perché altrimenti non sarebbe al sicuro.

Con questa faida familiare ci si potrebbero fare intere stagioni di Forum e C’è Posta Per te.

Speriamo comunque che Lynne e Britney riescano ad avere la meglio, non durante le riunioni familiari, ma in tribunale, così che la conservatorship possa finire il prima possibile.

#FreeBritney: US Weekly is reporting that Britney’s family is “at war” about her conservatorship.

Her mother Lynne wants a care plan that would transition Britney’s personal life out of the conservatorship. Her father Jamie wants Britney to have “long-term monitoring.” pic.twitter.com/FpKUZPYMQH

— Britney Press (@BritneyPress) September 14, 2020