La guerra in Ucraina ha consumato non solo vite umane, ma anche il territorio stesso. La situazione estrema ha portato a danni ambientali significativi, con contaminazione delle falde freatiche, distruzione di campi di grano e frumento e morte di animali. Il conflitto ha anche avuto un impatto sulla vita quotidiana della popolazione, con città senza luce, strade buie e ponti smembrati.

L’autore del reportage ha visitato l’Ucraina per documentare i danni ambientali causati dalla guerra. Ha visto con i propri occhi i posti di blocco, i bunker e le strade di polvere che caratterizzano il paesaggio di guerra. Ha anche incontrato persone che hanno perso tutto a causa del conflitto, compresi i loro animali.

La guerra ha avuto un impatto devastante sulla fauna e la flora del paese. I pesci sono morti a causa della distruzione della diga di Kakhovka, mentre i cavalli e gli asini sono stati uccisi o sono scappati. Le fattorie sono state distrutte e gli animali che un tempo le popolavano sono morti. Tuttavia, nonostante la distruzione, la vita continua a manifestarsi in modo strano e sorprendente.

L’autore ha anche notato che la guerra ha avuto un impatto sulla percezione della pace e della vita. La pace non è più data per scontata, ma deve essere conquistata e protetta. La vita attorno a noi, compresi gli animali e le piante, deve essere protetta e rispettata. Il reportage ambientale in zone di guerra può offrire una prospettiva diversa e laterale sul conflitto, permettendo di guardare alle zone di guerra in modo nuovo.