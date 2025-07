Guerra in Ucraina: Mosca pianifica attacco con 2000 droni

Uno scenario drammatico si profila per l’Ucraina, con la minaccia di un attacco imponente da parte di Mosca. Il generale Christian Freuding, responsabile del centro situazionale per l’Ucraina presso il ministero della Difesa tedesco, ha avvertito che la Russia potrebbe lanciare fino a 2.000 droni contro il paese, un’operazione mai vista in quasi tre anni di conflitto.

Freuding suggerisce che l’Ucraina avrà bisogno di “contromisure intelligenti” per affrontare un attacco di questa magnitudine, considerando l’inefficienza dei sistemi di difesa aerea deboli di fronte a droni kamikaze, il cui costo è significativamente inferiore rispetto a missili come i Patriot.

Nel frattempo, le autorità ucraine continuano a monitorare le attività russe e a contrastare la loro avanzata. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato la necessità di produrre tutti i mezzi per neutralizzare le operazioni nemiche, mentre in parallelo ha proposto un nuovo ciclo di colloqui di pace con Mosca per la prossima settimana, enfatizzando l’importanza di rafforzare il slancio nei negoziati.

In questo contesto, la Commissione europea ha accusato Mosca di orchestrare una campagna di disinformazione in Europa. Recenti rapporti identificano legami tra le operazioni russe e proposte di sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen, sostenendo che tali azioni mirano a destabilizzare le istituzioni del continente.