Guerra in Ucraina, Meloni e Zelensky a Copenhagen per aiuti

“Con Donald Trump abbiamo discusso di missili a lungo raggio, ora le decisioni dipendono da lui”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’arrivo al vertice della Comunità Politica Europea. La Russia ha risposto affermando che reagirà in modo “appropriato” a un’eventuale fornitura di missili Tomahawk dagli Stati Uniti all’Ucraina.

A Copenaghen si tengono incontri tra i leader europei, con il Consiglio europeo informale e il vertice della Comunità politica europea. L’UE si prepara per future crisi, ma risulta divisa riguardo a un muro di droni anti-russo. La premier danese, Mette Fredriksen, ha avvertito che quello che sta accadendo con la Russia è “solo l’inizio”. Zelensky ha annunciato la disponibilità ad avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE.

Nel frattempo, i ministri delle finanze del G7 hanno deciso di adottare misure comuni per esercitare maggiore pressione sulla Russia, mirando a coloro che continuano ad acquistare petrolio russo o a facilitarne l’elusione.

Recentemente, il sito di Chernobyl ha subito un’interruzione di corrente a causa di un attacco russo, mentre Kiev ha avvertito che Mosca rappresenta una minaccia globale e che le centrali nucleari ucraine potrebbero diventare bersagli.

In questo scenario complesso, l’Europa continua a discutere su come meglio rispondere alle provocazioni russe e sostenere l’Ucraina nella sua resistenza.