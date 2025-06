Guerra in Medio Oriente: l’onda d’urto in Italia

L’operazione “Martello di mezzanotte” lanciata da Trump contro l’Iran è al centro dell’attenzione mondiale, con raid su tre siti nucleari. Teheran minaccia ritorsioni e Israele festeggia, mentre l’Europa si mostra divisa e l’ONU dichiara impotenza. In tal contesto, le prime pagine dei principali quotidiani italiani, come La Repubblica e Il Corriere della Sera, riportano le dichiarazioni di Trump che descrive l’operazione come “un successo spettacolare”.

In Italia, il governo Meloni affronta la situazione con cautela; Meloni evita di schierarsi sull’uso delle basi militari italiane, mentre il ministro della Difesa, Crosetto, avverte su “48-72 ore delicate”. Le istituzioni europee mostrano una crescente tensione, con il Parlamento italiano diviso e le opposizioni che chiedono maggiore chiarezza. Anche il presidente Mattarella segue attentamente gli sviluppi, nonostante il suo silenzio pubblico.

Dal punto di vista economico, si prevede un aumento dei costi del petrolio e delle bollette energetiche in Italia, con il ministro Pichetto Fratin che chiede un intervento della UE per mitigare gli effetti di una possibile crisi energetica.

In Calabria, l’attenzione si concentra su problemi strutturali, come l’incompleta autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria e la crisi del sistema idrico, annunciando un intervento urgente. Al contempo, un’inchiesta smantella una rete di favoreggiamento della ’ndrangheta.

Infine, sebbene Trump avesse promesso una politica estera meno aggressiva, l’operazione mette in discussione le sue intenzioni. Nonostante i raid, emergono dubbi sull’efficacia nel fermare il programma nucleare iraniano, con l’AIEA che richiede ispezioni.

