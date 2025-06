Guerra in Medio Oriente: la calma finanziaria durerà?

La recente escalation di tensioni tra Israele e Iran ha sollevato preoccupazioni significative nei mercati finanziari. Le reazioni agli sviluppi geopolitici sono vigilanti, con particolare attenzione alla stabilità dei prezzi del petrolio e alle possibili ripercussioni sull’economia globale.

Gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari in Iran, in un’operazione che ha suscitato interrogativi sulla natura del loro coinvolgimento nel conflitto. Mentre l’Iran si trova in una posizione di debolezza, gli alleati come Cina e Russia stanno fornendo solo un supporto limitato. Nonostante le crescenti tensioni, il mercato ha mostrato una reazione relativamente calma, con il dollaro USA che ha guadagnato valore e un aumento moderato del prezzo del petrolio, che ha raggiunto circa 78,29 dollari al barile. Tuttavia, la possibilità di un incremento significativo dei prezzi resta legata al rischio di chiusura dello Stretto di Hormuz, una via cruciale per il transito di petrolio e GNL.

Anche se l’Iran ha approvato una risoluzione per chiudere lo Stretto, gli esperti avvertono che una tale azione potrebbe attirare rappresaglie da parte degli Stati Uniti. Eppure, la situazione attuale non sembra destare allarme immediato, con previsioni che indicano una resistenza dei mercati. La resilienza mostrata finora dai mercati finanziari, pur di fronte all’incertezza geopolitica e ai possibili cambiamenti nella politica tariffaria americana, suggerisce una stabilità relativa, a patto che non si verifichino shock economici significativi.

